Stoisz przed jednym z najważniejszych wyborów w swoim życiu? Wciąż wahasz się, jaki kierunek studiów wybrać? Zobacz, dlaczego warto studiować filologię angielską, język współczesnej wykształconej Europy i USA, którym na co dzień posługują się przedstawiciele świata kultury, polityki, nauki czy biznesu.

Możliwość pracy w całym anglojęzycznym świecie

Kierunki studiów można podzielić nie tylko na humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne czy artystyczne, ale również pod kątem obszaru na świecie, gdzie można wykorzystać zdobytą wiedzę. Oczywiście polskie dyplomy są uznawane zagranicą na podstawie odpowiednich przepisów prawa i przeprowadzenia konkretnych procedur, jednakże chodzi tu o coś więcej.

Można wyróżnić kierunki studiów, gdzie wiedzę można zastosować w taki sam sposób w każdym zakątki świata, a także lokalne kierunki studiów, gdzie zdobyta wiedza może być wykorzystywana w zasadzie na terytorium jednego państwa. Lingwistyka angielska należy do tego pierwszego typu. Jeżeli będziesz dobrze znać język angielski, możesz dzięki niemu dobrze odnaleźć się praktycznie wszędzie tam, gdzie mówi się tym językiem.

Szansa na zatrudnienie w dobrze opłacanych sektorach

Język angielski to współczesna łacina. Posługuje się nim praktycznie cała wykształcona Europa i Stany Zjednoczone. Dlatego, jeżeli zależy Ci na dobrze płatnej pracy za granicą, ze znajomością języka angielskiego na wysokim poziomie będzie Ci znacznie łatwiej.

Z bardzo dobrą znajomością języka angielskiego bez trudu znajdziesz pracę w różnych sektorach gospodarki: w turystyce, np. w różnego rodzaju biurach podróży, na lotniskach czy w hotelach, w biznesie – bez względu na to, czy planujesz pracować w Polsce czy zagranicą, znajomość języka obcego możesz wykorzystywać w kontaktach biznesowych z kontrahentami.

Język angielski przydaje się również wtedy, gdy planujesz karierę naukową. Wiele wartościowych treści jest stworzonych właśnie w tym języku. Poza tym wyjeżdżając na wszelkie konferencje, specjaliści zazwyczaj komunikują się po angielsku.

Język angielski pomocny w życiu codziennym

Innym, równie istotnym powodem, dla którego warto uczyć się języka angielskiego, jest życie codzienne. Znajomość języka angielskiego ułatwia porozumiewanie się podczas urlopu oraz pozwala na nawiązywanie kontaktów towarzyskich w innych krajach. To także szansa na dostęp do mediów anglojęzycznych, kultury i nauki.

