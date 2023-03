Wybierając wynajem modelu Grand California u Macieja Strausa, możemy zorganizować urlop bez obaw o niewygodę lub o to, że niespodziewane wydarzenia w trasie zepsują nasz urlop. Wszystkie formalności możemy załatwić online. W ten sposób opłacimy również koszty wynajmu kampera. Samochód objęty jest ubezpieczeniem OC, AC, Asistance, a jego naprawy zapewnia sam producent – gwarancja obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej. Na uwagę zasługują również atuty samego kampera – więcej na ich temat można dowiedzieć się z kolejnych akapitów. Maciej Straus dodaje: “Volkswagen ma swój program Gwarancja Mobilności, dzięki której producent gwarantuje przyjazd do auta jeśli nastąpi brak możliwości uruchomienia auta lub wyskoczy krytyczny błąd w panelu sterowania auta. To dobre rozwiązanie dla klientów”

Na rynku działa wiele wypożyczalni, które oferują najróżniejsze modele kamperów – zarówno tych przerobionych z aut dostawczych lub vanów, jak i produkowanych od razu z przeznaczeniem na kampery. Do tej drugiej grupy zalicza się Volkswagen Grand California, który można wynająć u Maćka Strausa https://maciejstraus.pl/wynajem-grand-california-kamper/ . Czemu warto zdecydować się właśnie na to spersonalizowaną usługę? Jakie zalety oferuje swoim użytkownikom ten model? Więcej na ten temat piszemy wraz z Maciejem Strausem w nowym artykule.

Podróż kamperem lub vanemkamperem to coraz powszechniejsza forma spędzenia wakacji. Przemawia za nią nie tylko mobilność i możliwość zwiedzania nawet bardzo oddalonych od siebie miejsc, ale też duży komfort. Co więcej, na taki sposób spędzenia urlopu można zdecydować się także wtedy, gdy nie posiadamy własnego pojazdu. W takich sytuacjach warto zdecydować się na wynajem kampera.

Model Grand California to największy przedstawiciel rodziny California, którą Volkswagen od kilku lat z powodzeniem zdobywa segment kamperów – informuje Maciej Straus. Kamper rozpędza się do 120 kilometrów na godzinę, a jazda jest bezproblemowa i komfortowa dzięki silnikowi 2.0 TDi o mocy 177 koni mechanicznych i 8-biegowej automatycznej skrzyni biegów. Za bezpieczeństwo pasażerów odpowiadają między innymi rozbudowane systemy (w tym asystent utrzymania pasa ruchu Line Assist) oraz wydajne oświetlenie reflektory FULL LED. Kamper jest wyposażony w kamerę 360 stopni i czujniki parkowania, zabezpieczenie antykradzieżowe i aktywny tempomat.

Cztery miejsca noclegowe, dwu-stanowiskowy bagażnik rowerowy i pojemne regały

Omawiamy kamper to również świetne rozwiązanie ze względu na dostępną przestrzeń. Na pokładzie mogą podróżować łącznie cztery osoby – posiada on łóżko dla dorosłych o wymiarach 200 cm x 167 cm oraz łóżko górne dla dzieci 190 cm x 167 cm. Podróżowanie z najmłodszymi członkami rodziny będzie bezpieczne dzięki mocowaniom ISOFIX do fotelików. W podróż można wyjechać z dwoma rowerami, które zabierzemy w bezpiecznym bagażniku Thule. Maciej Straus dodaje: “Dwuletnie doświadczenia z użytkowaniem Grand Californii pokazują, że jest to idealne auto dla dwójki dorosłych i jednego, dwóch małych dzieci. Jeśli ktoś szuka dużej przestrzeni w środku to raczej powinien poszukać kampera na półintegrowanego”