Wyprawa w góry jest doskonałą formą aktywności fizycznej. Trekking po wyżynach pozwala efektywnie odpocząć od codziennych obowiązków, a także wpłynąć na poprawę ogólnej kondycji ciała. Bezpieczeństwo oraz komfort wycieczki jest uzależniony od właściwego przygotowania piechura, dlatego warto dowiedzieć się, jakie 10 rzeczy warto mieć w swoim plecaku podczas wędrówki górskiej.

Dobry plecak to podstawa – jaki model wybrać?

Wiele osób przygotowanie do wyprawy górskiej zaczyna od zakupu plecaka. Plecaki trekkingowe powinny charakteryzować się wysoką jakością wykonania. Tkaniny wykorzystane do jego skonstruowania powinny być odporne na przenikanie wody, co zabezpieczy bagaż przed ulewnym deszczem, a także odpowiednio trwałe i solidne.

Dodatkowym parametrem plecaka, na który należy zwrócić uwagę podczas zakupu, jest jego pojemność. Litraż torby warto dopasować do swoich indywidualnych potrzeb. Mniejsze plecaki z pewnością sprawdzą się podczas jednodniowej wyprawy. Z kolei kilkudniowy wypad na szlak wymaga zabrania ze sobą większego ekwipunku, a tym samym znacznie większej torby.

10 rzeczy, które warto mieć w plecaku trekkingowym

Piesza wędrówka w góry, niezależnie od czasu jej trwania, wymaga odpowiedniego przygotowania. Poniżej znajduje się lista 10 rzeczy, które sprawią, że trekking po wyżynach będzie bezpieczny i komfortowy.

Mapa – pomimo oznaczeń szlaków na trasie mapa jest akcesorium, które w razie potrzeby pozwoli odnaleźć właściwą drogę do schroniska lup punktu docelowego wycieczki. Woda – wysiłek fizyczny pobudza wydalanie potu przez skórę, dlatego do plecaka konieczne jest zabranie wody w butelce lub specjalnym bidonie termicznym. Przekąski – trekkowanie pod górę po zróżnicowanym terenie na świeżym powietrzu wzmaga apetyt, dlatego na wycieczkę warto zabrać ze sobą energetyczne batoniki lub domowe kanapki. Zamienna odzież – w górach panuje zmienna pogoda, która w zależności od wysokości może być całkowicie odmienna. Do torby warto zabrać dodatkową bluzę, polar lub kurtkę, która zabezpieczy organizm przed wychłodzeniem. Telefon – naładowany smartfon może okazać się niezbędny w przypadku wypadku na trasie. W takiej sytuacji bezwzględnie należy wezwać pomoc, czyli GOPR. Krem z filtrem – słońce na górskich szlakach, nawet wiosną czy zimą, jest o wiele intensywniejsze niż na nizinach. Podczas wyprawy należy aplikować krem z filtrem, co ochroni skórę przez oparzeniem słonecznym. Apteczka – posiadanie podstawowego wyposażenia apteczki jest obowiązkowe na trasie. Środki opatrunkowe czy maści przeciwbólowe mogą poprawić komfort marszu w razie wypadku. Latarka – latarka lub czołówka pomoże bezpiecznie maszerować w sytuacji, gdy wycieczka z różnych przyczyn się wydłuży do zmroku. Okulary przeciwsłoneczne – ciemne okulary, najlepiej z wysokim filtrem przeciwsłonecznym pozwolą ochronić oczy przed uciążliwymi, odbijającymi się promieniami na szlaku. Płaszcz przeciwdeszczowy – foliowe zabezpieczenie przed deszczem jest niezwykle pomocne na szlaku. Płaszcz przeciwdeszczowy pozwala całkowicie osłonić ubranie i bagaż przed deszczem, dzięki czemu nawet w trakcie ulewy nie ma konieczności przerywania marszu.

Buty i kondycja fizyczna – klucz do sukcesu podczas górskiej wycieczki

Przygotowanie do wycieczki na górski szlak powinno obejmować również kondycję ciała i całego organizmu. Marsz pod górę po zróżnicowanym terenie jest bardzo wymagający, dlatego warto wcześniej zadbać o własną formę. Regularne treningi pozwolą na efektywne pokonywanie kolejnych kilometrów bez uciążliwego uczucia zmęczenia, a dodatkowo zabezpieczą piechura przed przeciążeniem aparatu ruchu i kontuzją.

Akcesorium, które poza kondycją i właściwie spakowanym plecakiem jest ważne podczas trekkingu w górach, jest zakup odpowiedniego obuwia. Buty powinny wyróżniać się wodoodpornymi materiałami, a także obecnością podeszwy, która właściwie amortyzuje stopę przed kontaktem z podłożem.